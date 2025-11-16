أعلنت الشرطة العراقية في بغداد عن كشف واقعة اختطاف «مفبركة»، إذ اعترف متهم بعد القبض عليه بأنه ادعى تعرضه للخطف بهدف ابتزاز أسرته وزوجته للحصول على فدية مالية.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اختفى عمداً من مكان عمله بمساعدة شريك له، ثم انتقل إلى محافظة ديالى حيث باشر اتصالاته بأسرته مدعياً أنه محتجز لدى جماعة مسلحة، وطالب أسرته بدفع مبلغ 350 مليون دينار (ما يعادل 240 ألف دولار أمريكي) مقابل الإفراج عنه.

وبينما كان المتهم يواصل اتصالاته المزعومة على مدى عدة أيام، كانت أجهزة الأمن الوطني تتعقب تحركاته بدقة، وبعد عمليات مراقبة مكثفة، تمكّنت القوات الأمنية من تحديد مكان اختبائه واعتقاله دون مقاومة.

وأكدت الجهات المختصة أن الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ بحق المتهم بعد ثبوت تلفيق واقعة الاختطاف بهدف الابتزاز المالي.