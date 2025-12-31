ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام خلال تعاملات اليوم، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2017، مع توقعات بفائض في المعروض نتيجة لزيادة إنتاج الهند.



وزادت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام تسليم شهر مارس 2026، بنسبة 2.1% إلى 15.15 سنت للرطل، في تمام الساعة 04:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، متجهة لتسجيل خسائر بنسبة 14.5% خلال 2025.



تقليص الفائض



وتلقت الأسعار دعماً في جلسة اليوم، على إثر تزايد حالة عدم اليقين بشأن إنتاج تايلند الذي يهدد بتقلص فائض السوق العالمية من السكر. وقال كبير المحللين لدى إحدى الشركات المتخصصة كلاوديو كوفريج لوكالة بلومبيرغ: «إنتاج تايلند لا يزال أقل من المتوقع، مع خفض تقديرات الإنتاج بمقدار يراوح بين 400 ألف طن و450 ألفاً».