يُعدُّ مسجد الدرع أحد المساجد التاريخية في المدينة المنورة، إذ يرتبط بمراحل مهمة من السيرة النبوية، ويجسّد عمق المكانة الدينية والتاريخية التي تحتضنها طيبة الطيبة، مدينة رسول الله ﷺ.

ويقع المسجد شمالي المدينة المنورة، بالقرب من موقعة غزوة أحد، ويبعد عن جبل الرماة أقل من (٢) كيلو متر جنوباً، وجاءت تسميته بـ«مسجد الدرع»؛ لأن رسول الله ﷺ خلع فيه درعه بعد أن توقف فيه، أثناء خروجه لغزوة أحد، وكان فيه معسكره ليلة خرج للقتال، وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء، كما يُسمى كذلك بمسجد الشيخين، والبدائع، والعدوة.

ويحظى مسجد الدرع بعناية واهتمام من الجهات المختصة، ضمن جهود الحفاظ على المساجد التاريخية في المدينة المنورة، لما تمثّله من إرث حضاري وإسلامي يعكس سيرة النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، ويُسهم في تعزيز الوعي بتاريخ المدينة لدى الزوار والمعتمرين.

ولا يزال المسجد مقصداً لعدد من المصلين والزائرين، الذين يحرصون على الصلاة فيه والتعرّف على معالمه، في أجواء روحانية تستحضر عبق التاريخ، وتربط الحاضر بماض إسلامي مشرق.