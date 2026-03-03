أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 6 جنود أمريكييين في العمليات القتالية خلال الـ 48 ساعة الماضية.



وأوضحت القيادة في بيان: حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الثاني من مارس الجاري، قُتل 6 جنود أمريكيين في العمليات القتالية، مضيفة: قد استعادت القوات الأمريكية مؤخراً رفات جنديين كانا مفقودين سابقاً من منشأة تم استهدافها خلال بداية الهجمات الإيرانية في المنطقة.



وأشارت إلى أن العمليات القتالية الرئيسية مستمرة، وسيتم حجب هويات القتلى لمدة 24 ساعة بعد إبلاغ ذويهم.



من جهة أخرى، قال وزير الخارجية ⁠الأمريكي مارك روبيو ‌للصحفيين، ​إن واشنطن ⁠تأمل أن يتمكن الشعب الإيراني ⁠من إسقاط الحكومة في طهران، لكن هدف ​المهمة الأمريكية هو تدمير قدرات إيران في مجال ⁠الصواريخ الباليستية ​وضمان ألا ​تتمكن من امتلاك سلاح ‌نووي.



وأضاف أن الولايات المتحدة ​ليست مستعدة ⁠لإرسال قوات ​برية إلى إيران ⁠في ‌هذه اللحظة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترمب لديه هذه الخيارات، مبيناً أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن ​الهدف الذي حددته في إيران يمكن تحقيقه دون قوات ‌برية.



واعتبر روبيو أن إيران كانت تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة، واصفاً الهجوم على إيران بأنه «تحرك استباقي».



وحول ما إذا كانت إيران تشكّل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة، قال روبيو: «نعم، كان تهديداً وشيكاً بالتأكيد، والتهديد الوشيك كان أننا كنا نعلم أنه إذا تعرضت إيران لهجوم، وكنا نعتقد أنها ستتعرض لهجوم، فإنها ستسارع فوراً إلى استهدافنا».



وأضاف: «لم نكن سنجلس هناك ونتلقى الضربة قبل أن نرد، لأن وزارة الحرب قالت إنه لو فعلنا ذلك، ولو انتظرنا حتى يضربونا أولاً بعد أن يتعرضوا لهجوم من طرف آخر - إسرائيل هاجمتهم، فيضربوننا نحن أولاً - ولو انتظرنا أن يضربونا، لكنا سنعاني من خسائر وإصابات ووفيات أكثر».



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحركت بشكل استباقي، بطريقة دفاعية، لمنعهم من إلحاق ضرر أكبر، مشدداً بالقول: «لو لم نفعل ذلك، لكانت هناك جلسات استماع في الكونغرس حول كيف كنا نعلم أن ذلك سيحدث ولم نتحرك بشكل استباقي لمنع مزيد من الضحايا والخسائر في الأرواح».