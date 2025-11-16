كارثة جديدة في «المتوسط».. غرق 4 مهاجرين وإنقاذ العشرات قبالة السواحل الليبية

أعلن الهلال الأحمر الليبي غرق أربعة مهاجرين على الأقل، إثر انقلاب قاربين يقلان 95 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل مدينة الخمس، الواقعة على بعد 120 كيلومتراً شرق طرابلس، في حادث مأساوي يعيد إلى الأذهان كوابيس الهجرة غير الشرعية.

وتمكنت السلطات الليبية من إنقاذ 91 شخصاً بفضل جهود الفرق الإنقاذية، بينما يُعتقد أن الضحايا الأربعة هم من الجنسية البنغلاديشية، مع نجاة مهاجرين من جنسيات متعددة بمن في ذلك مصريون وسودانيون.

وتلقى فرع الهلال الأحمر في الخمس بلاغاً ليلة الخميس الماضي عن انقلاب القاربين قرب الشاطئ، وكان القارب الأول يحمل 26 مهاجراً بنغلاديشياً، أدى انقلابه إلى غرق أربعة منهم، بينما نجا الباقون.

أما القارب الثاني، فقد كان يقل 69 مهاجراً، بينهم مهاجران مصريان و67 سودانياً منهم ثمانية أطفال، وتم إنقاذ الجميع دون خسائر إضافية.

وأكد مسؤول في الهلال الأحمر، في بيان نشر على صفحتهم الرسمية على «فيسبوك»، أن الفرق الإنقاذية هرعت إلى الموقع فوراً، مستخدمة قوارب إنقاذ وطواقم طبية لتقديم الإسعافات الأولية للناجين، الذين أُخضعوا لفحوصات صحية وتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال،

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المهاجرين الناجين ملفوفين ببطانيات حرارية، يجلسون على الشاطئ في حالة صدمة، مع شهادات أولية من أحدهم الذي قال: «كنا نهرب من الفقر، لكن البحر كاد يبتلعنا جميعاً».

وأعرب الهلال الأحمر عن «الحزن الشديد» لهذه الخسائر، مطالباً بتعزيز الدوريات البحرية والتعاون مع المنظمات الدولية. كما دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى تحقيق فوري لتحديد مسؤولية مافيات التهريب.

وتحولت ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي 2011، إلى نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، حيث تستغل شبكات التهريب الفوضى الأمنية والسياسية لنقل آلاف الأشخاص سنوياً في قوارب غير صالحة للإبحار.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة فإن 90% من المهاجرين المتجهين إلى إيطاليا ينطلقون من سواحل ليبيا، مع تسجيل 378 حالة وفاة في عبور «المتوسط» هذا العام وحده، بمن في ذلك 18 قتيلاً في حادث مشابه في أكتوبر الماضي قبالة سواحل ليبيا.