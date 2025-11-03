في تصريح مُثير، ألمح الإعلامي البارز عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، اقتراب نهاية مسيرته المهنية الطويلة، مؤكداً أنه يعيش «آخر شهوره أو سنينه في العمل الإعلامي».

الإعلان جاء خلال حلقة من برنامجه الشهير يوم 2 نوفمبر، حيث قال أديب بلهجته المصرية المميزة: «أنا خلاص في آخر شهوري أو سنيني في العمل الإعلامي، عملت كل حاجة في الشغلانة وحققت أرقامًا محدش هيعملها، لو روحت موسوعة جينيس هيحطوني أكتر واحد قدم عدد ساعات برنامج توك شو في العالم كله، مش العالم العربي فقط».

مشوار عمرو أديب الإعلامي

أديب، البالغ من العمر 62 عاماً، بدأ مسيرته الإعلامية في التسعينيات كصحفي في جريدة «الأهرام»، ثم انتقل إلى الشاشة الفضائية مع برنامج «القاهرة اليوم» على شبكة أوربت في عام 2000، حيث حقق شهرة واسعة بأسلوبه الحواري الجريء والمباشر، تلاه برنامج «كل يوم» على قناة ON في 2017، قبل أن ينتقل إلى MBC مصر في 2018 ليقدم «الحكاية»، الذي يُعتبر أحد أكثر برامج التوك شو مشاهدة في المنطقة العربية.

جوائز عمرو أديب

وخلال مسيرته، فاز أديب بعدة جوائز، بما في ذلك «أفضل مذيع» في استفتاءات «وشوشة» السنوية، ووصل برنامجه إلى قمة الإعلانات والمشاهدات، كما أكد هو نفسه في تصريحات سابقة.

تلميحات سابقة

لكن التصريح الأخير لم يأتِ من فراغ، إذ سبق أن ألمح أديب إلى اعتزاله في مقابلات سابقة، في عام 2022، قال في برنامجه: «باقيلي سنة بالكتير وأبطل»، مشيراً إلى تعقيدات المهنة و«الغلط والتلخبط» الذي يواجهه حتى اليوم.

كما أعرب عن رغبته في إنهاء مسيرته في «مجموعة كبيرة وأكبر في الشرق الأوسط»، وهي MBC، التي وصفها بأنها «المحطة الأخيرة».

وكان أديب قال في جلسة بالقمة العالمية للحكومات بدبي في فبراير 2025: «مهنة الإعلامي في العالم العربي ليست سهلة»، مشدداً على أن النجاح يأتي مع تحديات نفسية واجتماعية.

أجر عمرو أديب

وفي سياق متصل، أثار أديب الجدل مراراً بكشفه عن أجره الخيالي في MBC، الذي يُعد الأعلى بين الإعلاميين العرب، ففي فبراير 2025، صرح خلال القمة العالمية للحكومات: «أنا بأخذ 2.5 مليون دولار في السنة، مش بقول كده فخرًا»، أي ما يعادل نحو 77 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الحالي، أو نحو 210 آلاف دولار شهرياً.