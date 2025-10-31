تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية «أمريكان إيرلاينز»، تديرها شركة سكاي ويست، لخلل فني خطير في نظام التحكم أثناء رحلة داخلية من دالاس إلى شيكاغو، ما أدى إلى إصابة 5 ركاب على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة.

وأجبر الخلل الفني الطائرة الأمريكية، وهي من طراز بومباردييه CRJ-200، على تحويل مسارها وإجراء هبوط اضطراري آمن في مطار إبي ويليامز في أوماها، نبراسكا، مساء الاثنين.

ووفقاً لتقرير صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بدأت المشكلات عندما فقد الطيارون الاتصال مع طاقم الضيافة، وسمعوا طرقاً متكرراً على باب قمرة القيادة، ما أثار مخاوف أمنية فورية.

وأكدت الإدارة أن «الطائرة هبطت اضطرارياً بسلام في أحد المطارات القريبة، حيث جرى تقديم الإسعافات الطبية للمصابين فوراً»، وأن الركاب الـ7 والطاقم الـ3 الآخرين لم يبلغوا عن إصابات خطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات محلية للعلاج، مع توقعات بتعافيهم الكامل دون مضاعفات.

وأعلنت إدارة الطيران فتح تحقيق فوري لتحديد أسباب الخلل الفني، الذي يُعتقد أنه ناتج عن عطل في نظام الاتصال الداخلي أو تداخل إلكتروني، مع التركيز على ما إذا كان مرتبطاً بصيانة سابقة أو عوامل بيئية.

وفي بيان رسمي، قالت الإدارة: «سلامة الركاب هي أولويتنا القصوى، وسنعمل مع الشركة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث».

من جانبها، أصدرت أمريكان إيرلاينز اعتذاراً رسمياً، موضحة أن «الطاقم تصرف بكفاءة عالية لضمان سلامة الجميع»، ووعدت بتوفير رحلات بديلة للركاب المتضررين، إضافة إلى تعويضات مالية تصل إلى 400 دولار لكل راكب.

تأتي هذه الحادثة في سياق متزايد من التحديات التقنية والأمنية في قطاع الطيران الأمريكي، حيث شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الحوادث المتعلقة بخلل في أنظمة التحكم أو الاتصالات، على سبيل المثال، في مارس الماضي، أجبرت اضطرابات جوية شديدة رحلة يونايتد إيرلاينز على الهبوط الاضطراري في مطار واكو الإقليمي بتكساس، ما أسفر عن إصابة 5 ركاب أيضاً.

ووفقاً لتقارير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بلغ عدد الهبوطات الاضطرارية الناتجة عن مشكلات فنية أكثر من 1,200 حالة في 2024 وحدها، معظمها مرتبط بأعطال في أنظمة الملاحة أو الاتصال، مدفوعة بضغوط التشغيل المتزايدة بعد جائحة كوفيد-19 وزيادة حركة الركاب بنسبة 15% سنوياً.

وأكدت إدارة الطيران أن معظم هذه الحوادث تنتهي بسلام بفضل تدريبات الطيارين المتقدمة، لكنها دائماً ما تثير دعوات لتعزيز الصيانة الدورية والتفتيش الإلكتروني للأنظمة الحساسة.