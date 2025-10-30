أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم سحب كميات من مكمل غذائي شهير يُدعى «MyBladder»، المخصص لدعم صحة المثانة، بعد اكتشاف تلوث محتمل بسلالتين من بكتيريا الإشريكية القولونية، في خطوة وقائية سريعة.

ويهدف الإعلان، الذي جاء بعد اختبارات روتينية أجرتها الشركة المنتجة إلى منع مخاطر صحية قد تشمل الإسهال الدموي والتشنجات المعوية، رغم عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

ويأتي هذا السحب في وقت يزداد القلق العام حول سلامة المكملات الغذائية، التي تباع بحرية على الإنترنت دون رقابة صارمة كالأدوية.

وأعلنت الشركة المنتجة Purity Products التي يقع مقرها بولاية نيويورك، سحب دفعة واحدة (lot number: 03042517) من زجاجات «MyBladder» التي تحتوي على 60 كبسولة، بعد أن كشفت الاختبارات الروتينية عن وجود سلالتين من البكتيريا الإشريكية.

وأكدت شركة الدواء الأمريكية أن هذه السلالات غير مسموح بها في المكملات الغذائية وفقاً للمعايير التنظيمية، وقد تسبب عدوى هضمية خطيرة، خصوصاً لدى الفئات الضعيفة مثل الأطفال الرضّع، وكبار السن، والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة.

التوقف عن استخدام المنتج فوراً

وأوضح الشركة أن التلوث ناتج عن «تغيير مؤقت في الموردين»، ودعت المستهلكين إلى التوقف عن استخدام المنتج فوراً، وإرجاعه للحصول على استرداد كامل أو التخلص منه.

وكانت الشركة قد وزعت آلاف العبوات من الدفعة المعيبة عبر الولايات المتحدة من خلال التسوق الإلكتروني المباشر، بما في ذلك مواقع Walmart وAmazon، ووفقاً لإعلان هيئة الغذاء والدواء الصادر يوم 28 أكتوبر، لا توجد حالات مرضية مرتبطة بالمنتج حتى الآن، لكن السلطات تحث على الاتصال بطبيب إذا ظهرت أعراض مثل الإسهال، التشنجات البطنية، الغثيان، القيء، أو الحمى.

و«MyBladder» هو مكمل غذائي يُسوق كحلٍّ طبيعي لدعم «النبرة الطبيعية للمثانة والسيطرة عليها»، ويحتوي على مزيج من الأعشاب والفيتامينات مثل مستخلصات الكرز الحامض، والشوفان البري، والمغنيسيوم، التي تدعي مساعدة في تقليل الرغبة الملحة في التبول وتحسين الراحة اليومية.

وأُطلق المنتج من قبل Purity Products، وهي شركة متخصصة في المكملات الغذائية منذ 1995، ويُباع بسعر 40 دولاراً للزجاجة، مستهدفاً ملايين الأمريكيين الذين يعانون من مشكلات المثانة، وهي حالة شائعة تصيب نحو 25 مليون شخص، خصوصاً النساء بعد «سن اليأس».