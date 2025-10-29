من الرقص إلى الطعن.. «غوريلا» تُفسد فرحاً وتُصيب شقيق العريس في الجيزة

في واقعة طريفة تحولت إلى عنف في غضون دقائق، أدت مشاجرة نشبت داخل حفل خطوبة في مدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة في مصر إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم شقيق العريس، بطعنات أداة حادة، بسبب ارتداء شقيق العريس زيًا يشبه «الغوريلا» أثناء الاحتفال.

الواقعة، التي وقعت مساء الإثنين هزت المنطقة وأثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر الفوضى داخل قاعة الأفراح.

وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة، بدأت الحادثة عندما ارتدى شقيق العريس، البالغ من العمر 25 عامًا، زيًا كوميديًا يقلد «الغوريلا» كجزء من الترفيه في الحفل، ليثير ضحك المدعوين ويشارك في رقصات مع الأطفال الحاضرين.

لكن السائق «م. أ.» (30 عامًا)، أحد المدعوين، اعترض بشدة على هذا الزي، مدعيًا أنه «سيخيف الأطفال ويسبب لهم كوابيس»، مما أدى إلى مشادة كلامية حادة بينه وبين شقيق العريس وصديقين آخرين (أحدهما 28 عامًا والآخر 22 عامًا).

تطورت المشادة سريعًا إلى مشاجرة جسدية، حيث استخدم السائق أداة حادة (مشابهة لسكين) لطعن الثلاثة في أجزاء مختلفة من أجسادهم، بما في ذلك الذراع والساق والصدر، قبل أن يفر هاربًا من القاعة وسط صراخ النساء والأطفال.

وألقت القوات الأمنية القبض على المتهم «م. أ.» بعد ساعات قليلة في منطقة قريبة، بعد مطاردة استندت إلى شهادات الشهود وكاميرات المراقبة داخل القاعة، واعترف المتهم أثناء التحقيقات الأولية بأنه «فقد أعصابه» بسبب «الإزعاج الذي سببه الزي»، وأنه لم يقصد الإيذاء الشديد، لكنه أقر باستخدام الأداة الحادة دفاعًا عن نفسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.