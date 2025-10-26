أم تربط طفليها قبل تعذيبهما «داخل حمام»

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب عارمة خلال الساعات الماضية بعد انتشار لقطات مروّعة توثّق تعذيب أم لطفليها داخل حمام منزلها بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في واقعة وُصفت بأنها من أبشع حوادث العنف الأسري التي هزّت الرأي العام أخيراً.

وأظهرت اللقطات الطفلين مقيّدين بالحبال داخل الحمام بينما تقوم والدتهما بضربهما بعنف وسبّهما بألفاظ مهينة، ما أثار حالة من الصدمة والاستياء ودفع المستخدمين إلى المطالبة بتدخل فوري من السلطات لإنقاذ الطفلين ومحاسبة الأم.

وسارعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إلى التحرك عقب رصد اللقطات المتداولة، وتمكنت فرق البحث من تحديد هوية السيدة ومكان الواقعة خلال ساعات. وأُلقي القبض على الأم بعد تقنين الإجراءات القانونية، واقتيدت إلى قسم الشرطة للتحقيق.

وخلال استجوابها أمام النيابة، اعترفت الأم بصحة الواقعة، مؤكدة أنها هي من صوّرتها بنفسها، لكنها زعمت أن هدفها كان «تأديب الطفلين» وليس تعذيبهما، موضحة أنها أرسلت اللقطات إلى زوجها السابق منذ نحو 3 أشهر للضغط عليه مالياً بعد رفضه الإنفاق على طفليه.

وكشفت التحقيقات أن الزوج السابق، الذي يعمل في توصيل الطلبات، أقدم على نشر اللقطات انتقاماً بعد علمه بزواجها من آخر، ما تسبب في انتشارها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووصولها إلى الجهات المعنية.

وبعد التأكد من صحة الواقعة، أمرت النيابة العامة بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع تسليم الطفلين إلى شقيق والدهما باعتبار أن الأم غير أمينة على رعايتهما. كما جرى استدعاء عدد من الجيران وشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل لتوثيق ملابسات الحادثة.

وأعادت هذه الحادثة المؤلمة إلى الواجهة الجدل حول العنف الأسري وضرورة تشديد العقوبات على منتهكي حقوق الأطفال، وسط دعوات لتكثيف حملات التوعية المجتمعية لحماية القاصرين من الانتهاكات داخل المنازل.