في فصل جديد من النزاع القانوني الذي لا يزال يطارد أحد أشهر الثنائيات في هوليوود، حقق النجم الأمريكي براد بيت خطوة قانونية مهمة في معركته مع زوجته السابقة أنجلينا جولي. حكم قضائي حديث أعاد تسليط الضوء على كواليس الخلاف، بعد إلزام جولي بالكشف عن رسائل خاصة تتعلق ببيع حصتها في المشروع، ما قد يقلب موازين القضية ويفتح الباب أمام تطورات غير متوقعة.

وبحسب وثائق قضائية اطّلعت عليها صحيفة Page Six، قضى أحد القضاة لمصلحة بيت، نجم فيلم F1، وأمر أنجلينا جولي بتسليم رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية مرتبطة بعملية بيع حصتها من المصنع -سبب الخلاف-، الذي اشتراه الزوجان خلال فترة زواجهما.

ومنحت المحكمة الممثلة الأمريكية، البالغة من العمر 50 عاماً، مهلة 45 يوماً لتقديم هذه المراسلات.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن هذه الرسائل «قد تُظهر أن جولي لم تكن واضحة منذ البداية بشأن نياتها الحقيقية في بيع حصتها».

وفي المقابل، أعرب محامي أنجلينا جولي، بول مورفي، عن خيبة أمل فريق الدفاع من قرار المحكمة، معتبراً أنه «ينتهك قانون السرية في ولاية كاليفورنيا ويقوّض حق موكلته في محاكمة عادلة»، مؤكداً نيتهم استئناف الحكم.

ويأتي هذا التطور ضمن الدعوى التي رفعها بيت ضد جولي، متهماً إياها ببيع حصتها في مزرعة العنب إلى مجموعة «ستولي» عام 2021 من دون الالتزام باتفاق سابق بين الطرفين يقضي بعدم بيع أي حصة دون التشاور المتبادل.

وتعود جذور الخلاف إلى شراء العقار عام 2008 مقابل 28.4 مليون دولار، إذ كان الزوجان السابقان، اللذان تزوجا عام 2014 وانفصلا عام 2019، يخططان لتحويله إلى مشروع عائلي. ولا تزال القضية مفتوحة وسط تصاعد المواجهة القانونية بين الطرفين.