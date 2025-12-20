في خضم التكهنات المتصاعدة حول مستقبله، حسم مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا الجدل، مؤكداً تمسكه بمواصلة مشواره مع الفريق، ومشدداً على أن تركيزه ينصب بالكامل على استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استمرار المنافسة على مختلف الجبهات المحلية والقارية.

الرحيل «غير مطروح» حالياً



وأكد غوارديولا أن فكرة الرحيل عن النادي «ليست مطروحة على الطاولة» في الوقت الراهن، مشدداً على التزامه بمهمته مع الفريق خلال المرحلة الحالية، وذلك خلال حديثه للصحفيين الجمعة.

ويرتبط غوارديولا، البالغ من العمر 54 عاماً، بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت أخيراً عن بحث إدارة النادي عن بدائل محتملة تحسباً لرحيله مع نهاية الموسم الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن الإيطالي إنتسو ماريسكا، المدرب الحالي لتشلسي المساعد السابق لغوارديولا، يُعد من أبرز الأسماء المطروحة لخلافته في حال حدوث تغيير على رأس الجهاز الفني.

وخلال المؤتمر الصحفي لم يُبدِ غوارديولا أي إشارات توحي بقرب نهاية فترته مع السيتي، الذي عاد بقوة للمنافسة على الألقاب بعد موسم مخيب للآمال.

ويملك مانشستر سيتي فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولو بشكل مؤقت، في حال تحقيق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد، السبت، ضمن منافسات الجولة الحالية.

وعلى الصعيد القاري، وضع الفريق قدماً في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 في مدريد مطلع الشهر الجاري، كما حجز مقعده في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد فوزه الأخير.

عقد ممتد حتى 2027

ويرتبط غوارديولا (54 عاماً) بعقد مع النادي حتى نهاية موسم 2026-2027، لكن التقارير أشارت إلى أن إدارة سيتي تدرس أسماء بديلة في حال قرر المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الألماني المغادرة مع نهاية الموسم الحالي.

ويُعدّ الإيطالي إنتسو ماريسكا، المساعد السابق لغوارديولا مدرب تشلسي الحالي، من أبرز المرشحين لتولي المهمة، حسب تقارير إعلامية.

ولم يُظهر غوارديولا، خلال حديثه للصحفيين الجمعة، أي مؤشر على قرب نهاية حقبته مع سيتي العائد للمنافسة على الألقاب الكبرى بعد موسم مخيب العام الماضي.

السيتي يعود للمنافسة بعد موسم مخيب

وسيتمكن سيتي من اعتلاء صدارة الدوري، ولو لساعات معدودة، في حال فوزه على ضيفه وست هام المتعثر السبت.

كما وضع الفريق قدماً في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني 2-1 في العاصمة الإسبانية مطلع الشهر، وحجز الأربعاء مكانه في نصف نهائي كأس الرابطة.

وقال غوارديولا متحدثاً عن مستقبله: «النادي يجب أن يكون مستعداً، لكن هذا الموضوع ليس مطروحاً الآن».

وأضاف: «أتفهم السؤال عند نهاية العقد، لكن كما قلتم تماماً، لديّ 18 شهراً، وأنا سعيد للغاية ومتحمس لتطور الفريق ووجودي هنا».

ويحتل سيتي المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، بعد سلسلة من 6 انتصارات توالياً في جميع المسابقات.

ورأى غوارديولا أن فريقه الشاب بحاجة للتحسن إذا أراد مجاراة الفرق السابقة التي أحرز معها 6 ألقاب دوري خلال نحو 10 سنوات في سيتي.

وقال: «حتى عندما لم تكن النتائج جيدة، قلت إن هناك العديد من الأمور الإيجابية، في طريقة لعبنا، ما زلنا لسنا بالمستوى المطلوب للتنافس على الألقاب، لكن هناك هامشاً للتطور، وهذا أمر جيد».

وأكد غوارديولا غياب العديد من عناصره، أبرزهم: الإسباني رودري، الحائز على الكرة الذهبية عام 2024، والبلجيكي جيريمي دوكو، وجون ستونز، عن مواجهة وست هام.