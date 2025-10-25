أعلنت العائلة المالكة في تايلند أن الملكة الأم سيريكيت توفيت عن عمر ناهز 93 عامًا في أحد مستشفيات العاصفمة بانكوك.

وكانت سيريكيت متزوجة من الملك بوميبول أدولياديج الذي توفي عام 2016 بعد أن قضى 70 عامًا على العرش منذ عام 1946، وكانت إلى جانبه في معظم تلك الفترة، وهي والدة الملك ماها فاجيرالونجكورن، وقد عانت من أمراض عديدة، ونادرًا ما كانت تظهر بشكل علني في الأعوام الأخيرة.

ولدت سيريكيت كيتياكارا في عام 1932، وكانت ابنة سفير تايلند في فرنسا.

وأثناء دراستها للموسيقى واللغة في باريس، التقت بالملك بوميبون الذي قضى فترة من طفولته في سويسرا.

قضى الزوجان بعض الوقت معا في باريس، وتمت خطبتهما في عام 1949، وتزوجا في تايلند بعد عام.