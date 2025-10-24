كشفت تحقيقات أجرتها منظمة حماية المستهلك البريطانية «?Which» عن وجود مكملات غذائية تُباع في المتاجر الشعبية وعبر منصات إلكترونية كبرى مثل «أمازون» تحتوي على جرعات سامة من الفيتامينات والمعادن، متجاوزةً الحدود الآمنة الموصى بها من السلطات الصحية البريطانية بأكثر من الضعف، وبعضها يصل إلى 12 ضعفاً.

مخاطر صحية خطيرة

وبحسب منظمة حماية المستهلك البريطانية «?Which»، فإن هذه الجرعات العالية قد تعرّض المستخدمين لمخاطر صحية خطيرة، مثل ضعف العظام، الفشل الكلوي، وتلف الأعصاب.

ووجد التحقيق أن مكملات فيتامين D3 من «Nuke Nutrition» المعروضة في «سوبر دراغ» و «تيك توك» «شوب» و«إيباي» تحتوي على 250 ميكروغراماً، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى الآمن (100 ميكروغرام) وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

مكملات سامة عبر منصات إلكترونية

كما اكتُشفت مكملات على منصة «AliExpress» تحتوي على 1250 ميكروغراماً من فيتامين D، مما يزيد مخاطر فرط الكالسيوم الذي يؤدي إلى مشكلات في الكلى والقلب، وبعد إبلاغ «Nuke Nutrition»، سحبت المنتج فوراً، بينما أكدت «AliExpress» أنها أزالت المنتجات المخالفة قبل التحقيق.

مكملات أطفال تسبب التسمم

كما رصدت التحقيقات مكملات موجهة للأطفال على منصة «Temu» تحتوي على 62.5 ميكروغرام من فيتامين D، متجاوزةً الحد الأقصى الموصى به للأطفال (50 ميكروغرام).

وفيما يتعلق بفيتامين A، وجدت مكملات على «Etsy» «وتيك توك» «شوب» و «إيباي» تحتوي على 7500 ميكروغرام، أي 5 أضعاف الحد الآمن (1500 ميكروغرام)، مما يهدد بالتسمم.

وعلى صعيد آخر، احتوى مكمل فيتامين B6 في هولاند آند باريت على عشرة أضعاف الحد الآمن (10 ميكروغرام)، مما يزيد مخاطر تلف الأعصاب الطرفية، وقد سحب المتجر المنتج بعد التنبيه.

أما مكمل الزنك الأكثر شعبية على «أمازون» من «WeightWorld»، فاحتوى على 50 ملغ، ضعف الحد الآمن (25 ملغ)، مما قد يسبب نقص النحاس وفقر الدم.

تحذير منظمة حماية المستهلك البريطانية

وحذرت «?Which» من أن بعض المكملات تفتقر إلى تفاصيل واضحة عن الجرعات، مما يصعب على المستهلكين معرفة الكميات التي يتناولونها.

وطالبت سو دافيس، رئيسة سياسة الغذاء في المنظمة، بضرورة فرض «تنظيم وعقوبات صارمة» على صناعة المكملات لحماية المستهلكين.

وتُصنف المكملات كأغذية بموجب لوائح 2003، وتخضع لإشراف وكالة معايير الغذاء، لكن الحدود الآمنة تظل إرشادية وليست إلزامية.

رد «أمازون» و «إيباي»

بدورها، ردت «أمازون» و«إيباي» بأن منتجاتهما تتوافق مع اللوائح الحالية، لكنهما أشارا إلى استمرار النقاش حول المعايير، وأكدت «Temu» التزامها بالقوانين البريطانية وإزالة المنتجات المخالفة، بينما أعلنت هولاند آند باريت عن إصلاح تركيباتها لتتماشى مع إرشادات السلطة الأوروبية لسلامة الأغذية بحلول نهاية أكتوبر 2025.