بعد اتهامه بضرب وسب زوجته.. أول رد فعل من محمود حجازي

نفى الفنان المصري محمود حجازي صحة الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء على زوجته، مؤكداً أن البلاغ المقدم ضده لا يستند إلى واقعة حقيقية، وإنما يهدف للضغط عليه من أجل التنازل عن قرار منع سفر نجلهما الصغير.

التزام الصمت واحترام الخصوصية

وأوضح حجازي، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»، أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل حياته الخاصة احتراماً لوجود ابنه يوسف، لافتاً إلى أن زوجته تسعى لاصطحاب الطفل والسفر به خارج البلاد، وتحاول الحصول على حكم قضائي يلزمه بالتنازل عن منع سفره.

بيان توضيحي لا للتشويه

وشدد الفنان على التزامه الصمت تجاه ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يكشف أي تفاصيل إلا من خلال المسار القانوني الصحيح، نافياً سعيه لتشويه أي طرف، مشيراً إلى أن هدفه الوحيد هو التوضيح، واختتم بيانه بالدعاء قائلاً: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

محضر رسمي ضد محمود حجازي

حررت رنا طارق عبدالستار، طليقة الفنان محمود حجازي، محضراً رسمياً أفادت فيه بتعرضها للاعتداء داخل نطاق مدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات أسرية سابقة بينهما.

إصابات وكدمات

وأوضحت في أقوالها أن الحادثة أسفرت عن إصابتها بعدد من الكدمات والإصابات الجسدية المتفرقة، ما دفعها للتوجه لإجراء الكشف الطبي اللازم لإثبات ما لحق بها من أضرار.