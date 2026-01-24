حوّلت المغنية والممثلة اللبنانية هيفاء وهبي أجواء ليلة البارحة من موسم الرياض 2026 إلى ليلة لا تُنسى، بعد أن أضاءت المسرح وسط حضور جماهيري غفير وتفاعل كبير، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الغناء والاستعراض التي تحظى بشعبية واسعة في الخليج العربي.

وشهد الحفل لحظات عفوية انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل، أبرزها وصلة رقص خليجية قدمتها وهبي بمشاركة فرقة «السامري»، ما أشعل حماس الجمهور وصفق لها بحرارة. كما تفاعل الجمهور مع طفل شاركها المسرح مؤدياً موروث «الرزفة» وسط أجواء من الحيوية والتفاعل غير المسبوق. وفي لقطة طريفة طلبت النجمة من أحد الحضور أن يعلّمها «الغزل السعودي»، وهو الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق على الإنترنت، مؤكداً التناغم الواضح بين الفنانة والجمهور.



ولم تقتصر الإثارة على الرقص، فقد قدّمت «الديفا» أغنيتها الجديدة «بدنا نروق» وسط تفاعل جماهيري هائل، فيما ردد الحاضرون كلماتها بانسجام، وتنوع برنامجها الغنائي بين أشهر أغانيها القديمة والجديدة، ليحافظ على حالة التصفيق والهتاف حتى اللحظات الأخيرة للحفل.

وعلى صعيد الموضة، خطفت هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة راقية ومحتشمة، ارتدت فيها فستاناً أسود طويلاً من الدانتيل الفخم بقصة «الأوف شولدر» وأكمام طويلة، مكملة مجوهراتها الماسية وتسريحة شعرها الأسود المنسدل، مع مكياج عربي أنيق، ما نال استحسان خبراء الموضة والمتابعين على حد سواء.