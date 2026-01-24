نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، تشمل جدة، وخليص، والكامل، ورابغ، وأضم، وبحرة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.

وبيّن المركز في تقرير له أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأشار بيان أصدره مركز الأرصاد اليوم إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض.

وأشار تقرير سابق للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.