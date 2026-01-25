تلقى ليفربول هزيمة قاتلة أمام مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «فيتاليتي»، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل ليفربول فشله في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، ليصبح استمرار المدرب الهولندي آرني سلوت محل شك.

بورنموث يسجل ثنائية في 7 دقائق

افتتح بورنموث التسجيل في الدقيقة 26 عبر اللاعب إيفانيلسون، قبل أن يضيف أليكس خيمينيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق فقط.

فان دايك يقلص الفارق

وقلص المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الفارق للريدز في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم بورنموث 2-1.

صلاح يصنع.. وسوبوسلاي يسجل

وفي الدقيقة 80، تمكن المجري دومينيك سوبوسلاي من إدراك التعادل للريدز بعد تمريرة حاسمة من زميله المصري محمد صلاح، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر.

هدف «قاتل» لأصحاب الأرض

لكن بورنموث لم يكتفِ بالتعادل، وسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق المغربي أمين عدلي في الدقيقة 90+5.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 36 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ13.