موقف طريف بين زينة وفان دام يثير تفاعل الجمهور

كشفت الفنانة المصرية زينة، كواليس لقائها مع النجم العالمي جان كلود فان دام، خلال حضورها إحدى الفعاليات الكبرى في دبي خلال الفترة الأخيرة .

إذ ظن فان دام أنها النجمة العالمية بينيلوبي كروز بسبب الشبه، واستمر في اعتقاده حتى اقتنع في النهاية وودعها قائلاً: «باي بينيلوبي»، ما أثار تفاعل الجمهور.



زيارة لمتحف مدام توسو

كما وثقت زينة زيارتها في دبي لمتحف مدام توسو دبي، حيث التقطت صورًا مع مجسمات نجوم عالميين مثل شاروخان وتوم كروز ودواين جونسون، وعلقت على الصور بعبارة تعبر عن أهمية السلام.



آخر أعمالها الفنية

على الصعيد الفني، حققت زينة نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل «ورد وشوكولاتة» الذي استند إلى قضية حقيقية، وشاركها في بطولته محمد فراج وعدد من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب.