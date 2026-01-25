شهدت محافظة كركوك العراقية اليوم (السبت) حادثة عنف أسري صادمة هزّت الشارع العراقي، بعدما أقدم رجل على سكب مادة «ماء النار» الكيميائية على جسد طليقته، مخلفاً حروقاً بالغة ودخولها المستشفى في حالة حرجة.

وقالت الشرطة العراقية إن المرأة تعرضت للحرق بشكل مباشر من قبل طليقها، ما استدعى نقلها سريعاً لتلقي العلاج من الإصابات الخطيرة، بينما قام الجاني بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف.

وبحسب بيان رسمي صادر عن شرطة كركوك، فقد تم القبض على المتهم بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة، وأُحيل إلى القضاء لاستكمال التحقيقات وتطبيق القانون بحقه. ولم تتضح بعد دوافع الرجل وراء هذا الاعتداء الوحشي أو تاريخ انفصال الضحية عنه.

وتعد مادة «التيزاب» من أخطر المواد الكيميائية، إذ تسبب حروقاً شديدة جداً قد تؤدي إلى الوفاة، ما يجعل الجريمة ذات طابع صادم وخطير للغاية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد ملحوظ للعنف الأسري في العراق، وسط دعوات مجتمعية متكررة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الفئات الأكثر عرضة للأذى.

وينص قانون العقوبات العراقي على عقوبات صارمة لجرائم القتل والشروع فيه، تصل أحياناً إلى السجن المؤبد، مع الأخذ في الاعتبار خطورة استخدام المواد الكيميائية في الاعتداءات.