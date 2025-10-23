مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، يتسارع الاهتمام في مصر بموعد العودة إلى التوقيت الشتوي، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من إستراتيجية الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل 2023، سيتم تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

وبهذا التغيير، ستعود الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً، مما يعني يومًا يستمر 24 ساعة كاملة، لكنه يعدل من إيقاع الحياة اليومية ليتناسب مع قصر أيام الشتاء.

ويأتي هذا التعديل بعد ستة أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي، الذي بدأ في 25 أبريل 2025 بتقديم الساعة ساعة واحدة، واستمر حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر، ويستمر التوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر كاملة، حتى أواخر أبريل 2026، حيث يعود التوقيت الصيفي مرة أخرى.

أهمية التوقيت الشتوي

يُعد التوقيت الشتوي أداة حيوية في جهود مصر لترشيد الطاقة، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود العالمي وانخفاض إيرادات الغاز الطبيعي.

ومن خلال تأخير الساعة، يتم الاستفادة الأمثل من ضوء الشمس الطبيعي في ساعات الصباح الباكر، مما يقلل من الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية والتدفئة في المنازل والمؤسسات.

ووفقًا لتقديرات الحكومة المصرية، يساهم هذا النظام في توفير ملايين الجنيهات سنويًا من فواتير الكهرباء، حيث يقلل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 5-10% في الإضاءة وحدها، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خلال ساعات الذروة.

وفي سياق أوسع، يدعم هذا النظام خطة مصر لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث يوفر نحو 25 مليون دولار سنويًا من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، ومع ذلك، لم يخلُ الأمر من جدل؛ فقد أعادت مصر تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام سبع سنوات (من 2016 إلى 2023).

وأثارت بعض الآراء الشكوك حول فعاليته في عصر الإضاءة الرقمية الحديثة، لكن الدراسات الحكومية تؤكد أن التوفير لا يزال ملموسًا، خصوصا في القطاعات الصناعية والتجارية.

كيفية التكيف والتأثيرات اليومية

سيؤثر العمل بالتوقيت الشتوي على عدة جوانب من الحياة اليومية في مصر، بما في ذلك مواعيد الصلاة والخدمات، حيث ستتأخر مواقيت الصلاة ساعة واحدة، كما ستتغير جداول القطارات والطيران والمدارس، وكذلك مواعيد فتح وغلق المحلات، حيث بدأت المواعيد الشتوية للمحلات التجارية من 26 سبتمبر 2025، مع إغلاق أبكر بنحو ساعة لترشيد الطاقة، وهو أمر منفصل عن تغيير الساعة الرسمي.