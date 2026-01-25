ريال مدريد يتجاوز فياريال.. ويعتلي قمة «الليغا»

خطف ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني «لا ليغا»، بعد فوزه الصعب على مضيفه فياريال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «لا سيراميكا»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

ثنائية مبابي تحسم المواجهة

افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 47، بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور من الجبهة اليسرى فشل دفاع فياريال في إبعادها عن منطقة الجزاء، ليقابلها كيليان مبابي بتسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4)، عاد مبابي ليؤكد تفوق ريال مدريد بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، نفذها بطريقة «بانينكا» في منتصف مرمى «الغواصات الصفراء».

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة، معتلياً صدارة ترتيب «الليغا» مؤقتاً، بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يواجه ريال أفييدو مساء اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تراجع فياريال إلى المركز الرابع بعدما تجمّد رصيده عند 41 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام ليفانتي.