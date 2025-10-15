تفشّي سلالة «H5N1» شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في العراق

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أمس (الثلاثاء)، أن العراق أبلغ عن تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور بين دواجن في شمال البلاد.

وقالت المنظمة، ومقرها في باريس، نقلاً عن تقرير صادر عن السلطات العراقية، إن السلالة (H5N1) شديدة الضراوة من إنفلونزا الطيور رُصدت بين أسراب في بلدة بعشيقة، وأدت إلى نفوق 12 ألف طائر.

وأعلنت إيران أيضاً عن تفشٍّ للسلالة نفسها هذا الشهر.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الزراعة حظر استيراد جميع أنواع الدواجن والطيور بعد تسجيل إصابات بانفلونزا الطيور في إيران.

وأكد بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «وزارة الزراعة من خلال دائرة البيطرة كثفت الإجراءات الاحترازية لفرق الرصد والتحري لمرض إنفلونزا الطيور، عقب إعلان إيران تسجيل إصابات في الدواجن».

وبيّن أن «الإجراءات شملت حظر استيراد جميع أنواع الدواجن والطيور (الحية والمجمدة) والبيض وطيور الزينة والجارحة وأي منتجات دواجن أخرى من إيران».