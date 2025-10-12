كشفت دراسة حديثة أن النساء يواجهن مخاطر جينية أعلى للإصابة بالاكتئاب مقارنة بالرجال، وأفادت الدراسة، التي نشرت في مجلة «Nature Communications» وتُعد الأكبر من نوعها حول الفروق الجنسية في الاكتئاب الشديد، أن هناك 16 متغيرا جينيا مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء مقابل 8 لدى الرجال.

متغيرات جينية مشتركة

أُجريت الدراسة بقيادة معهد QIMR Berghofer للأبحاث الطبية في أستراليا، وأظهرت أن العديد من المتغيرات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مشتركة بين الجنسين، لكن النساء يتحملن عبئا جينيا أكبر، ربما بسبب متغيرات جينية خاصة بالإناث.

وقالت الباحثة الرئيسية في مختبر الوبائيات الجينية بالمعهد الدكتورة بريتاني ميتشل: «نعلم أن النساء أكثر عرضة بمرتين للإصابة بالاكتئاب خلال حياتهن مقارنة بالرجال، لكن الأسباب الجينية لهذا الاختلاف لم تكن واضحة حتى الآن».

تفسيرات سلوكية وبيئية وبيولوجية

وتناولت الدراسة تفسيرات سلوكية وبيئية وبيولوجية، مثل ميل الرجال الأقل للبحث عن المساعدة مما يؤدي إلى نقص التشخيص، أو تعرض النساء بشكل أكبر للعنف الجنسي أو البيني.

كما أكدت الدراسة الحاجة إلى نهج متعدد الأوجه لفهم الاكتئاب، مشيرة إلى أن الاختلافات الجينية قد تكون مكونا رئيسيا في هذه الفجوة.

الحمض النووي يقود إلى النتائج

وفي هذا الإطار، حلل الباحثون الحمض النووي لخمس مجموعات دولية من أستراليا، هولندا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، بإجمالي 130471 امرأة و64805 رجال مصابين بالاكتئاب الشديد، و159521 امرأة و132185 رجلا غير مصابين، ووجدوا ارتباطات جينية أقوى لدى النساء بين الاكتئاب والسمات الأيضية مثل مؤشر كتلة الجسم ومتلازمة التمثيل الغذائي، مقارنة بالرجال.

هل تغير الوزن مؤشر للاكتئاب؟

وأوضحت الدكتورة جودي توماس، الباحثة الرئيسية، أن هذه الاختلافات الجينية قد تفسر سبب ظهور أعراض أيضية، مثل تغيرات الوزن أو مستويات الطاقة، بشكل أكثر شيوعا لدى النساء المصابات بالاكتئاب.

وأقر الباحثون بأن الدراسة شملت ضعف عدد النساء المصابات مقارنة بالرجال، لكنهم أجروا تحليلات إضافية للتأكد من أن النتائج لم تتأثر بحجم العينة، كما أشاروا إلى قيود الدراسة، إذ اقتصرت على أشخاص من أصول أوروبية، مما يحد من إمكانية تطبيق النتائج على مجموعات سكانية أخرى.

فيما علق البروفيسور فيليب ميتشل من جامعة نيو ساوث ويلز، والذي لم يشارك في الدراسة، قائلا إن النتائج تقدم دليلا قويا على أن الفروق في معدلات الاكتئاب بين الجنسين قد تكون بيولوجية بشكل رئيسي، مما يفتح الباب أمام إمكانية تطوير علاجات دوائية مختلفة للنساء والرجال في المستقبل بناء على فهم أفضل للأنظمة البيولوجية المرتبطة بهذه الجينات.