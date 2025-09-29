الكويت.. ضبط مقيم ينتمي لـ«جماعة محظورة» خطط لاستهداف دور العبادة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن جهاز أمن الدولة ضبط مقيما عربيا ينتمي لجماعة محظورة وخطط لعملية إرهابية تستهدف دور العبادة.

وقالت الوزارة، في بيان: «في إطار الجهود الاستباقية الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد وصون استقرارها، تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة بجهاز أمن الدولة من إلقاء القبض على مقيم عربي الجنسية ينتمي إلى جماعة محظورة تستهدف النيل من أمن الكويت وزعزعة نظمها الأساسية، وذلك بعد أن تبيّن تخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية تفجيرية تستهدف دور العبادة».

وأضافت: «أسفرت التحريات الدقيقة عن ضبط المتهم بعد متابعة ورصد، إذ عُثر في مقر سكنه على عدد من الأجهزة والمواد التي تدخل في صناعة المفرقعات، إضافةً إلى طرق تحضيرها واستعمالها، مما يثبت خطورة المخطط الذي كان يسعى لتنفيذه».

وأكدت الوزارة أنها بالمرصاد وبكل حزم لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو تهديد سلامة المجتمع، وأنها لن تسمح بأي حالٍ من الأحوال بمثل هذه المخططات الإرهابية، وستتصدى لها بكل قوة وحزم، حفاظا على أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.