الإحساس بالهدف يقلل خطر الخرف بنسبة %28

توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ديفيس ونشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي لكبار السن، إلى أن وجود إحساس واضح بالهدف في الحياة يقلل خطر الإصابة بالخرف أو ضعف الإدراك بنسبة تصل إلى 28%. وشملت الدراسة، أكثر من 13 ألف شخص تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، وتمت متابعتهم لمدة 15 عاماً، ليتبين أن الذين عبّروا عن امتلاكهم لهدف واضح في حياتهم حافظوا على وظائفهم الإدراكية لفترة أطول من غيرهم. وأوضح الباحثون أن هذا التأثير الإيجابي ظل قائماً حتى لدى من لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض الزهايمر، حيث أظهروا تأخيراً في بدء التراجع المعرفي بحوالى 1.4 شهر خلال فترة المتابعة. وأكد الفريق البحثي أن تعزيز الشعور بالهدف يمكن أن يتحقق عبر الانخراط في أنشطة ذات معنى مثل التطوع، ممارسة الهوايات، أو بناء علاقات اجتماعية داعمة، معتبرين ذلك وسيلة طبيعية وآمنة لتعزيز مرونة الدماغ في مواجهة الشيخوخة.