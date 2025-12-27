شهد ساحل متنزه كومودو الوطني في إندونيسيا مأساة بحرية، إذ فُقد 4 سياح إسبان بعد غرق قارب سياحي خشبي في مضيق قبالة جزيرة بادار، وفق ما أفاد مسؤول البحث والإنقاذ فاتور رحمان رئيس مكتب موميري.

القارب، وهو سفينة تقليدية ذات صاريتين، كان على متنه 11 شخصاً، بينهم 6 سياح إسبان وطاقم مكون من 4 أفراد ومرشد سياحي محلي. وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 7 أشخاص خلال الساعات الأولى اليوم (السبت)، بينما استمرت عمليات البحث عن المفقودين بمشاركة البحرية الإندونيسية وهيئة ميناء لابوان باجو، مستخدمين قوارب مطاطية ومعدات غطس.

وأوضح المسؤول الإندونيسي أن الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة، محذراً من مخاطر السفر البحري في أجزاء من شرق إندونيسيا خلال الأيام الأخيرة.