كشفت منصة «تيك توك»، الرائدة في مجال مقاطع الفيديو القصيرة، تقريرها الخاص بإنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2025، مُبرزة التزامها بتعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهر التقرير إزالة أكثر من 16.5 مليون فيديو مخالف في خمس دول رئيسية: مصر، العراق، لبنان، الإمارات، والمغرب، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مما يعكس كفاءة أنظمة الإشراف المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية.

ففي مصر، أزالت «تيك توك» 2.9 مليون فيديو بسبب انتهاكات إرشادات المجتمع، مع معدل إزالة استباقي بلغ 99.6%، إذ تم رصد وحذف المحتوى المخالف قبل تلقي بلاغات من المستخدمين.

كما تمت إزالة 94.3% من هذا المحتوى خلال أقل من 24 ساعة. وامتدت الإجراءات لتشمل حظر 347935 مضيف بث مباشر وإيقاف 587246 بثاً مباشراً لمخالفتها القواعد.

وفي الإمارات، حذفت المنصة 1051226 فيديو، بنسبة إزالة استباقية 98.2%، مع حذف 94% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، وحظرت 86790 مضيف بث مباشر وأوقفت 140295 بثاً مباشراً.

وفي المغرب، تم حذف 1040981 فيديو بنسبة إزالة استباقية 98.9%، مع إزالة 92.1% خلال يوم واحد، وتضمنت الإجراءات حظر 44121 مضيفاً وإيقاف 77396 بثاً مباشراً.

وسجل العراق أعلى معدل إزالة بأكثر من 10 ملايين فيديو، بنسبة إزالة استباقية 99.5%، و95.5% منها خلال 24 ساعة، مع حظر 346335 مضيف بث مباشر وإيقاف 649551 بثاً مباشراً.

أما في لبنان، فقد أزيل 1349478 فيديو بنسبة إزالة استباقية 99.5%، مع حذف 96.9% خلال يوم واحد، وحظر 24795 مضيفاً وإيقاف 45536 بثاً مباشراً.

وعلى المستوى العالمي، أوقفت «تيك توك» 19 مليون بث مباشر مخالف، بزيادة 50% عن الربع السابق، وحظرت 849976 مضيف بث مباشر في الدول الخمس المذكورة.

وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى جانب الإشراف البشري لضمان دقة وسرعة الاستجابة.

وأتاحت «تيك توك» نظام طعون يسمح باستعادة المحتوى المحذوف إذا ثبت عدم مخالفته، إذ تصدر العراق بـ209291 حالة استرجاع، تلته مصر بـ144605، ثم المغرب بـ53525، والإمارات بـ41148، ولبنان بـ31880.

إلى جانب إزالة المحتوى المخالف، أطلقت «تيك توك» مبادرات توعوية بالتعاون مع شركاء إعلاميين ومجتمعيين لتعزيز الاستخدام المسؤول للمنصة.

كما طورت المنصة أدوات تعليمية داخل التطبيق، مثل مقاطع فيديو توعوية قصيرة تشرح إرشادات المجتمع، ونظام تنبيهات يُعلم المستخدمين بأسباب حذف المحتوى مع إرشادات لتجنب المخالفات مستقبلاً.

وأكدت «تيك توك» التزامها بالشفافية من خلال نشر تقارير دورية وتوفير قنوات تواصل مفتوحة مع المستخدمين.

وتسعى «تيك توك» إلى تعزيز مكانتها كمنصة إبداعية آمنة، مع التركيز على حماية الفئات العمرية الشابة من خلال أدوات رقابة أبوية متقدمة وإعدادات خصوصية مشددة للمستخدمين دون سن 16 عاماً.