هل تعتقد أن ويندوز 11 يشبه نسخ النظام القديمة؟ فكر مرة أخرى! هناك أسرار صغيرة يمكنها تحويل تجربة استخدامك بالكامل، لتشعر وكأنك تعمل على نظام مبتكر لم تره من قبل.

إليك 4 تغييرات سريعة تجعل جهازك أسرع وأكثر راحة للعين، وأسهل في الاستخدام:

1. فتح التطبيقات بنقرة واحدة

وداعاً للنقر المزدوج! يمكنك تعديل النظام بحيث يفتح أي تطبيق أو ملف بنقرة فأرة واحدة فقط. ببساطة، اذهب إلى خيارات المجلدات وفعل خيار «الضغط مرة واحدة لفتح الملفات والتطبيقات»، وستلاحظ سرعة مذهلة في التنقل داخل النظام.

2. الضوء الليلي: حماية عينيك في كل ساعة

سيتوقف تعب عينيك من ساعات العمل الطويلة أمام الشاشة. فالوضع الليلي في ويندوز 11 يضيف طبقة لون أصفر باهت على الشاشة لتخفيف إجهاد العين الناتج عن اللون الأزرق القاسي، ويتيح تجربة أكثر راحة، خصوصاً عند العمل ليلاً. ويمكن تفعيله بسهولة من خيارات الشاشة بجوار إعدادات السطوع والوضع المظلم.

3. استرجاع متصفح الملفات الكلاسيكي

إذا كنت معتاداً على عرض أقراص الكمبيوتر مباشرة عند فتح مستكشف الملفات، يمكنك العودة إلى هذا الأسلوب بدلاً من قائمة الملفات المفضلة. فقط توجه إلى إعدادات الملفات وحدد «أقراص الكمبيوتر» كمجلد افتراضي، وستشعر وكأنك تستخدم نسخة ويندوز قديمة ولكن أسرع وأكثر تنظيماً.

4. إيقاف معاينات الصور المصغرة لتسريع النظام

معاينات الصور المصغرة قد تبطئ أداء النظام أحياناً، خصوصاً مع المجلدات الكبيرة. لكن عبر خيارات العرض في مجلد خيارات الملفات، يمكنك اختيار «أظهر الأيقونات دائماً بدلاً من الصور المصغرة»، لتصبح التنقلات أسرع بينما يعمل النظام بسلاسة أكبر، مع الحفاظ على دعم الملفات بالكامل.

ومع هذه الأسرار، يمكنك تحويل ويندوز 11 من نظام تقليدي إلى تجربة استخدام جديدة، أسرع وأكثر راحة، وكأنك تستخدم نسخة مبتكرة بالكامل.