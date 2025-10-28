تحذيرات من كتب العلاجات العشبية المولدة بالذكاء الاصطناعي

كشفت دراسة أجرتها شركة «Originality.ai»، المتخصصة في كشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، أن 82% من الكتب المنشورة في فئة العلاجات العشبية على منصة أمازون بين يناير وسبتمبر 2025 كانت «على الأرجح» مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

شملت الدراسة تحليل 558 كتاباً، وأثارت نتائجها قلقاً بشأن انتشار محتوى غير موثوق وغير مدقق يغزو سوق النشر الإلكتروني.

وكتب مؤلف الدراسة مايكل فرايمان: «هذا كشف صادم عن حجم المحتوى غير الموسوم وغير المدقق الذي اجتاح منصة أمازون».

مصداقية معلومات العلاجات العشبية

وأضاف أن هذا الاتجاه يهدد مصداقية المعلومات في مجال العلاجات العشبية، إذ يفتقر الذكاء الاصطناعي إلى القدرة على تمييز المعلومات الموثوقة من المعلومات غير الدقيقة.

وتقول سو سبرونغ، طبيبة أعشاب طبية في ليفربول: «هناك كم هائل من الأبحاث العشبية المتداولة حالياً هي مجرد هراء، الذكاء الاصطناعي لا يستطيع تصفية المعلومات غير المهمة، ما قد يضلل القراء».

كُتب مُثيرة للجدل

من بين الكتب المثيرة للجدل كتاب «دليل الشفاء الطبيعي» (Natural Healing Handbook)، الذي يتصدر قائمة المبيعات في فئات العناية بالبشرة، العلاج بالروائح، والعلاجات العشبية على أمازون، حيث يُروج الكتاب نفسه كـ«أداة لتعزيز الثقة بالنفس»، ويدعو القراء إلى «البحث داخل أنفسهم» عن الحلول.

ويُنسب الكتاب إلى لونا فيلي، التي تُوصف على صفحة أمازون بأنها «عشبية تبلغ من العمر 35 عاماً من مدينة بايرون باي الساحلية في أستراليا» ومؤسسة علامة «My Harmony Herb».

كما وصفت سارة وين، التي زُعم أنها مؤسسة مجلة «Wildcraft Journal»، الكتاب بأنه «مصدر إلهام»، لكن لا توجد أي بصمة رقمية لفيلي أو وين أو علامتهما التجارية خارج صفحة أمازون، ما يثير شكوكاً حول وجودهما.

وقد أشارت أداة «Originality.ai» إلى أن عينات النص من الكتاب مكتوبة بالذكاء الاصطناعي «بنسبة ثقة 100%».

مؤشرات المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي

حددت الدراسة عدة علامات تدل على احتمالية أن تكون الكتب مولدة بالذكاء الاصطناعي، منها: الاستخدام المكثف لرموز تعبيرية مثل أيقونة الورقة، أسماء مؤلفين مستوحاة من الطبيعة مثل «روز»، و«فيرن»، و«كلوف»، إضافة إلى الإشارة إلى أعمال أعشاب مثيرين للجدل مثل باربرا أونيل وألفريدو بومان، اللذين روجا لعلاجات غير مثبتة للسرطان.

هذه الكتب جزء من اتجاه أوسع لانتشار محتوى الذكاء الاصطناعي غير المدقق على أمازون، ففي العام الماضي، حُذر هواة جمع الفطريات من شراء كتب عن جمع الفطريات على المنصة، إذ احتوت على نصائح مشكوك فيها حول كيفية تمييز الفطريات السامة من الصالحة للأكل.

ويقول الرئيس التنفيذي لجمعية الناشرين دان كونواي: «ندعو أمازون إلى وسم المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، ويجب إزالة المحتوى غير الدقيق بشكل عاجل».

رد «أمازون»

من جانبها، ردت «أمازون» قائلة: «لدينا إرشادات تحكم الكتب التي يمكن عرضها للبيع، ولدينا طرق استباقية وتفاعلية للكشف عن المحتوى المخالف لإرشاداتنا، سواء كان مولداً بالذكاء الاصطناعي أم لا، نستثمر وقتاً وموارد كبيرة لضمان الالتزام بهذه الإرشادات، ونزيل الكتب التي لا تلتزم بها».