أعربت الصين، اليوم (الخميس)، عن معارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة الأمريكية تعريفات جمركية إضافية على أشباه الموصلات الصينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية «خه يونج تشيان» خلال مؤتمر صحفي دوري: «إن الصين لا توافق على ما يسمى استنتاجات تحقيقات المادة 301 الأمريكية، وتعارض بحزم فرض تعريفات جمركية إضافية بموجب المادة 301 على منتجات أشباه الموصلات الصينية».

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن أخيراً نتائج التحقيقات التي أجراها بموجب المادة 301 بشأن سياسات الصين في مجال أشباه الموصلات، معلناً عن خطط لفرض إجراءات تعريفية جديدة بموجب المادة نفسها على أشباه الموصلات القادمة من الصين.

ووفقاً للإعلان، سيبدأ الإجراء بمعدل تعريفة أولي قدره 0%، ثم يرتفع خلال 18 شهراً إلى مستوى سيتم الإعلان عنه قبل ما لا يقل عن 30 يوماً من 23 يونيو 2027.

وأضافت المتحدثة أن الصين أحاطت علماً بالوضع ذي الصلة، وقدمت احتجاجات شديدة اللهجة إلى الجانب الأمريكي من خلال آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.