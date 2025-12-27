مع عام 2026 تتحول الهواتف من أدوات اتصال يومية إلى منصات ذكية فائقة القدرة؛ بفضل دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل الأجهزة. ولن تكون بحاجة بعد الآن للسحابة، فالهواتف ستفهمك وتتعامل مع حاجاتك فوراً، من إدارة جدولك اليومي إلى التسوق ودفع الفواتير تلقائياً.

ولمحبي الابتكار، الهواتف متعددة الشاشات ستصبح في متناول الجميع، مع كاميرات فائقة الدقة تصل إلى 200 ميغابكسل، مزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي لتحرير الفيديو والصور في الوقت الفعلي، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

والاتصال بالأقمار الصناعية أصبح متاحاً للجميع، حتى في أبعد المناطق النائية، بينما بطاقات SIM التقليدية ستصبح شيئاً من الماضي بفضل iSIM المدمجة.

ويمكن القول إن 2026 لن يكون مجرد عام لتغيير الهواتف، بل بداية لعصر جديد، إذ يصبح الهاتف شريكك الذكي والمستشار الشخصي في كل تفاصيل حياتك.