أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض اليوم (الأربعاء)، محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول إيران.


ووصل نتنياهو بسيارة دفع رباعي سوداء تحمل أعلاماً إسرائيلية وأمريكية، وعبر طريق جانبي من بلير هاوس، وهو بيت ضيافة قريب تقيم فيه كبار الشخصيات الزائرة، فيما استقبله ترمب.


وقال نتنياهو لترمب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء، وأن يمنعها من السلاح النووي.


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خيار ضرب إيران لم يُستبعد خلال اجتماع نتنياهو وترمب.


وكان مسؤول أمريكي قد قال لموقع «أكسيوس» إن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال قائماً.


وكان ترمب قد لوّح بالعمل العسكري قبيل اللقاء، كما أعرب في الوقت نفسه عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.


ويعد هذا اللقاء هو السابع بين ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض، بعد أن عُقد آخر لقاء بينهما في القدس في أكتوبر الماضي.


بالمقابل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: لم نبعث رسالة للجانب الأمريكي، والعمانيون نقلوا لنا وجهات نظر أمريكية كي نبحثها في طهران، مطالباً المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين بالتشاور مع قيادتيهما كي تفضي المحادثات إلى نتيجة.