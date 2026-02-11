أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض اليوم (الأربعاء)، محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول إيران.
ووصل نتنياهو بسيارة دفع رباعي سوداء تحمل أعلاماً إسرائيلية وأمريكية، وعبر طريق جانبي من بلير هاوس، وهو بيت ضيافة قريب تقيم فيه كبار الشخصيات الزائرة، فيما استقبله ترمب.
وقال نتنياهو لترمب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء، وأن يمنعها من السلاح النووي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خيار ضرب إيران لم يُستبعد خلال اجتماع نتنياهو وترمب.
وكان مسؤول أمريكي قد قال لموقع «أكسيوس» إن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال قائماً.
وكان ترمب قد لوّح بالعمل العسكري قبيل اللقاء، كما أعرب في الوقت نفسه عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.
ويعد هذا اللقاء هو السابع بين ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض، بعد أن عُقد آخر لقاء بينهما في القدس في أكتوبر الماضي.
بالمقابل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: لم نبعث رسالة للجانب الأمريكي، والعمانيون نقلوا لنا وجهات نظر أمريكية كي نبحثها في طهران، مطالباً المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين بالتشاور مع قيادتيهما كي تفضي المحادثات إلى نتيجة.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu held talks with U.S. President Donald Trump today (Wednesday) at the White House regarding Iran.
Netanyahu arrived in a black SUV adorned with Israeli and American flags, taking a side road from Blair House, a nearby guesthouse where visiting dignitaries stay, as he was welcomed by Trump.
Netanyahu told Trump that any agreement with Iran must be without an expiration date and should prevent it from acquiring nuclear weapons.
The Israeli Broadcasting Authority reported that the option of striking Iran was not ruled out during the meeting between Netanyahu and Trump.
An American official had told Axios that the military option against Iran remains on the table.
Trump had hinted at military action prior to the meeting while also expressing hope for reaching an agreement with Iran.
This meeting marks the seventh between Trump and Netanyahu at the White House, following their last meeting in Jerusalem last October.
In contrast, Iranian Supreme National Security Council Secretary Ali Larijani stated: We have not sent a message to the American side, and the Omanis conveyed American viewpoints to us for discussion in Tehran, urging Iranian and American negotiators to consult with their leaderships to ensure that the talks lead to results.