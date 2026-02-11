بعد اجتماع استغرق 3 ساعات في البيت البيضاوي بين نتنياهو وترمب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أن «الاتفاق مع إيران هو خيارنا المفضل في حال تحققه».


وقال ترمب: فشل الاتفاق لن يكون في صالح إيران، مضيفاً: «في حال فشل الاتفاق مع إيران سنرى ما ستؤول إليه الأمور».


وأضاف ترمب: «في المرة السابقة، قررت إيران أن من مصلحتها عدم إبرام اتفاق، فتلقّت ضربة منتصف الليل، ولم يكن ذلك في صالحها، نأمل أن تكون إيران هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية»، مشيراً إلى أنه «لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران».


ووصف الرئيس الأمريكي اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«الجيد للغاية»، مبيناً: «ناقشت مع نتنياهو التقدم الهائل الذي يتم إحرازه في غزة والمنطقة بشكل عام».


وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن نتنياهو يريد الحفاظ على حرية التحرك ضد إيران ولو منفرداً، مبينة أن خيار ضرب إيران لم يُستبعد خلال اجتماع نتنياهو وترمب.


ووصل نتنياهو بسيارة دفع رباعي سوداء تحمل أعلاماً إسرائيلية وأمريكية، وعبر طريق جانبي من بلير هاوس، وهو بيت ضيافة قريب تقيم فيه كبار الشخصيات الزائرة، فيما استقبله ترمب.


وقال نتنياهو لترمب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء، وأن يمنعها من السلاح النووي.


وكان مسؤول أمريكي قد قال لموقع «أكسيوس» إن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال قائماً.