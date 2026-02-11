بعد اجتماع استغرق 3 ساعات في البيت البيضاوي بين نتنياهو وترمب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أن «الاتفاق مع إيران هو خيارنا المفضل في حال تحققه».
وقال ترمب: فشل الاتفاق لن يكون في صالح إيران، مضيفاً: «في حال فشل الاتفاق مع إيران سنرى ما ستؤول إليه الأمور».
وأضاف ترمب: «في المرة السابقة، قررت إيران أن من مصلحتها عدم إبرام اتفاق، فتلقّت ضربة منتصف الليل، ولم يكن ذلك في صالحها، نأمل أن تكون إيران هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية»، مشيراً إلى أنه «لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران».
ووصف الرئيس الأمريكي اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«الجيد للغاية»، مبيناً: «ناقشت مع نتنياهو التقدم الهائل الذي يتم إحرازه في غزة والمنطقة بشكل عام».
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن نتنياهو يريد الحفاظ على حرية التحرك ضد إيران ولو منفرداً، مبينة أن خيار ضرب إيران لم يُستبعد خلال اجتماع نتنياهو وترمب.
ووصل نتنياهو بسيارة دفع رباعي سوداء تحمل أعلاماً إسرائيلية وأمريكية، وعبر طريق جانبي من بلير هاوس، وهو بيت ضيافة قريب تقيم فيه كبار الشخصيات الزائرة، فيما استقبله ترمب.
وقال نتنياهو لترمب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء، وأن يمنعها من السلاح النووي.
وكان مسؤول أمريكي قد قال لموقع «أكسيوس» إن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال قائماً.
After a 3-hour meeting in the Oval Office between Netanyahu and Trump, U.S. President Donald Trump confirmed today (Wednesday) that he informed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that "an agreement with Iran is our preferred option if it comes to fruition."
Trump stated: The failure of the agreement will not be in Iran's favor, adding: "If the agreement with Iran fails, we will see where things lead."
He added: "Last time, Iran decided that it was in its interest not to reach an agreement, and it received a midnight blow, which was not in its favor. We hope that Iran will be more rational and responsible this time," noting that "no final agreement was reached in the talks with Netanyahu other than my insistence on continuing negotiations with Iran."
The U.S. president described his meeting with the Israeli prime minister as "very good," explaining: "I discussed with Netanyahu the tremendous progress being made in Gaza and the region in general."
The Israeli broadcasting authority had stated that Netanyahu wants to maintain the freedom to act against Iran, even unilaterally, indicating that the option of striking Iran was not ruled out during the Netanyahu-Trump meeting.
Netanyahu arrived in a black SUV adorned with Israeli and American flags, taking a side road from Blair House, which is a guesthouse nearby where visiting dignitaries stay, while Trump welcomed him.
Netanyahu told Trump: Any agreement with Iran must be without an expiration date and must prevent it from obtaining nuclear weapons.
An American official had told Axios that the military option against Iran remains on the table.