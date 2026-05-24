استبعد مسؤول أمريكي توقيع الاتفاق مع إيران اليوم (الأحد)، مؤكداً أنه سيستغرق أياماً لاستكمال الموافقات اللازمة.



ونقل موقع «إكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله: «من غير المتوقع توقيع الاتفاق مع إيران الأحد، ولا تزال هناك أمور يتعين حسمها»، مضيفاً: «المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، كما فهمنا، وافق على الإطار العام الواسع للاتفاق».



وأشار المسؤول إلى أن النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، وأن الأمر سيستغرق أياماً لاستكمال الموافقات اللازمة، مبيناً أن هناك بعض الصياغات المهمة بالنسبة لواشنطن، وأخرى مهمة بالنسبة لطهران.



من جهة أخرى، بحث وفد إيراني اليوم، في سلطنة عمان، مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، بحسب وزارة الخارجية العمانية.



وذكرت الوزارة، عبر منصة «إكس»، أن الوزير بدر البوسعيدي تلقى رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال استقباله نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، الذي يزور عمان حالياً على رأس وفد دبلوماسي وقانوني.



وأضافت أن الرسالة تأتي في إطار التشاور والتعاون المستمر بين البلدين، وتطرقت إلى المحادثات الإيرانية ـ الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية، والجهود المبذولة لإنجاحها.



وأشارت الوزارة إلى أن الرسالة تناولت حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة.



كما أوضحت أنه عقب اللقاء عُقد اجتماع موسع بين الوفدين العماني والإيراني لبحث المبادئ المنظمة لحرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة وسبل تطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد.