اعتمدت وزارة التعليم ميثاق عمل المراجعة الداخلية ليكون إطاراً تنظيمياً يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

ويسهم الميثاق في تعزيز موثوقية الإجراءات ورفع كفاءة الرقابة الداخلية، ودعم تحقيق أهداف الوزارة بكفاءة وفاعلية، وترسيخ مبادئ النزاهة والامتثال للأنظمة والتعليمات، وتعزيز الثقة في العمليات والإجراءات المؤسسية.

ويمثل ميثاق المراجعة الداخلية بوزارة التعليم مرجعاً مهنياً يحدد أدوار وصلاحيات المراجعة الداخلية، بما يعزز جودة العمل المؤسسي، من خلال تقييم فاعلية الأنظمة والإجراءات وتحسينها، ودعم كفاءة استخدام الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق، والإسهام في تطوير العمليات وتحسين الأداء، وتقديم توصيات مهنية تدعم استدامة التطوير المؤسسي.

ويعزز ميثاق المراجعة الداخلية استقلالية وموضوعية أعمال المراجعة، بما يضمن ممارسة دورها بكفاءة واحترافية، ويشمل ممارسة أعمال المراجعة باستقلالية ومهنية عالية، ودعم الشفافية وتعزيز المساءلة المؤسسية، والإسهام في حماية النزاهة المؤسسية وتعزيز الثقة.