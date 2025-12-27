قاد نجم النصر، السنغالي ساديو ماني، منتخب بلاده إلى تعادل صعب مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

ثلاثي «روشن» في التشكيلة الأساسية

وشهدت المباراة مشاركة ثلاثة لاعبين من دوري روشن السعودي في التشكيلة الأساسية للمنتخب السنغالي، وهم الحارس إدوارد ميندي (الأهلي)، والمدافع خاليدو كوليبالي (الهلال)، والنجم ساديو ماني (النصر).

أهداف اللقاء

افتتح منتخب الكونغو الديمقراطية التسجيل في الدقيقة 61، بعدما تابع سيدريك باكامبو كرة مرتدة من حارس المرمى إدوارد ميندي وأسكنها الشباك.

وأدرك ساديو ماني التعادل للسنغال في الدقيقة 69، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إثر هجمة مرتدة منظمة.

ترتيب المجموعة الرابعة

بهذه النتيجة، واصل منتخب السنغال صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما يأتي منتخب بنين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل بوتسوانا الترتيب دون نقاط.