أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن استكمال خطتها الشاملة لتعزيز جاهزيتها الرقمية وقدراتها التقنية مع حلول شهر رمضان المبارك، و توافد ملايين المسلمين من مختلف دول العالم لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة وأداء مناسك العمرة.

وشملت هذه الاستعدادات تعزيز سعة الشبكات وتوسيع نطاق التغطية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المدن الرئيسية في المملكة، وذلك بهدف ضمان توفير خدمات اتصال موثوقة وعالية الكفاءة طيلة أيام الشهر الفضيل.

وحرصاً منها على تلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، قامت مجموعة stc بزيادة سعات شبكات الجيلين الرابع والخامس بهدف تحسين أداء الشبكة وزمن الاستجابة في المناطق الأكثر ازدحاماً. كما قامت المجموعة بتعزيز مستويات التغطية الداخلية عبر إضافة عدد من المواقع الجديدة، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية في مواقع أخرى بهدف توفير تجربة رقمية متميزة للزوار والسكان خلال الشهر الفضيل. وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر النطاق الترددي الجديد 600 ميجاهرتز والنطاق 3800 ميجاهيرتز في أهم المناطق الحيوية ضمن مكة المكرمة والمدينة المنورة لتحسين التغطية وزيادة سعات وسرعات شبكات الجيل الخامس داخل المباني والمناطق ذات الكثافة العالية.

بالإضافة لذلك، أجرت stc تحسينات نوعية على شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس، لتحسين جودة الصوت وسرعة نقل البيانات، بما يضمن استقرار الخدمة خلال فترات الذروة. وتسهم هذه الجهود في تمكين الزوار والسكان من التواصل مع عائلاتهم بسهولة والوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وتواصل مجموعة stc جهودها لتطوير البنية الرقمية في المملكة، بما يسهم في دعم الأولويات الوطنية، وضمان تجربة اتصال سلسة تعزز الروابط الإنسانية خلال المناسبات الدينية الرئيسية.