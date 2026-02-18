ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية خلال تعاملات اليوم، بدعم من تحسن نسبي في الطلب وترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير مساء اليوم، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».



ووفقاً لتقرير المنصة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 صعد بنحو 115 جنيهاً ليصل إلى 6,640 جنيهاً، فيما ارتفعت عالمياً بنحو 123 دولاراً لتسجل 5,004 دولارات.



وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 7,589 جنيهاً، وعيار 18 نحو 5691 جنيهاً، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 53.12 ألف جنيه.



اقتناص الأسعار



وعالمياً، تعافى الذهب بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين عند 4,842 دولاراً خلال الجلسة السابقة، حيث عاد المشترون إلى السوق لاقتناص الأسعار المنخفضة، ما ساهم في تقليص خسائره.



ورغم هذا الارتداد، لا تزال التوقعات قصيرة الأجل تميل إلى التحرك العرضي المائل للهبوط، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية وضعف المؤشرات الفنية.



مخاطر جيوسياسية



في الوقت ذاته، حد تراجع المخاطر الجيوسياسية وصعود الدولار الأمريكي من زخم ارتفاع الذهب، فقد ساهمت مؤشرات التقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، إضافة إلى الجهود الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في تقليص الطلب على الملاذات الآمنة.



كما عززت قوة بيانات سوق العمل الأمريكية من تراجع رهانات خفض الفائدة على المدى القريب، رغم استمرار التوقعات باتجاه تيسير السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام الحالي مع تباطؤ التضخم.