في تحول لافت بموقفها من العملات المشفرة، تدرس الحكومة الصينية السماح باستخدام عملات رقمية مستقرة مرتبطة باليوان على نطاق عالمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة العملة الصينية في الأسواق الدولية.

ويمثل هذا التوجه تغييراً مباشراً في سياسة بكين التي حظرت تداول وامتلاك العملات الرقمية منذ 2021، بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي. لكنه يأتي متماشياً مع ما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فعله عبر قانون العملات الرقمية الجديد، ما يعكس سباقاً دولياً متصاعداً للسيطرة على هذا القطاع.

وأشار تقرير بثته وكالة رويترز إلى أن العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي تستحوذ حالياً على 99% من السوق العالمية، وهو ما يدفع قوى اقتصادية كبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان إلى العمل على إطلاق عملات مستقرة مدعومة بعملاتها المحلية.

وبحسب الخطة الأولية، فإن هونغ كونغ وشنغهاي ستكونان من أوائل المدن التي ستطبق مشروع «اليوان الرقمي»، مع توقعات بزيادة استخدامه في المراكز التجارية الكبرى قبل طرحه دولياً.

وتشير تقديرات السوق إلى أن قطاع العملات المستقرة تبلغ قيمته حالياً 247 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى تريليوني دولار بحلول 2028، وهو ما يعزز حافز الصين لدخول السباق مبكراً.