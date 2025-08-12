أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية سبيس إكس، 24 قمرا صناعيا، من مركبة الفضاء الخاصة بمشروع كويبر للإنترنت التابع لشركة أمازون إلى الفضاء، بعد تعثر أربع محاولات سابقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت المؤسسة أن صاروخ فالكون 9، أطلق من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية حاملا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، مؤكدة نجاح نشر جميع الأقمار بعد نحو ساعة من الإقلاع وعادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض بعد نحو 8.5 دقيقة من الإقلاع، وهبطت في المحيط الأطلسي على متن سفينة سبيس إكس المسيرة.

وأوضحت سبيس إكس أن مشروع كويبر سيضم في نهاية المطاف نحو أكثر من 3200 مركبة فضائية، سيتم إطلاقها في أكثر من 80 عملية إطلاق خلال السنوات القليلة القادمة، وستقوم مجموعة متنوعة من الصواريخ بهذه المهمة، فبالإضافة إلى صاروخ فالكون 9، جندت أمازون صاروخ أريان 6 التابع لشركة أريان سبيس، وصاروخ نيو جلين التابع لشركة بلو أوريجين، وصاروخي أطلس 5 وفولكان سنتور التابعين لشركة يونايتد لونش ألاين.

يذكر أن الإطلاق هو الإطلاق رقم 97 لصاروخ فالكون 9 هذا العام، والمهمة رقم 100 لشركة سبيس إكس في عام 2025، أما الرحلات الثلاث الأخرى فكانت رحلات تجريبية دون مدارية لمركبة ستارشيب، المركبة الضخمة القابلة لإعادة الاستخدام.