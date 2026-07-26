أعلنت بطولة العالم للفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إقامة جائزة البحرين الكبرى على حلبة سيبانغ الماليزية خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر القادم، ضمن جدول بطولة العالم لموسم 2026.



وتعد حلبة سيبانغ خياراً مناسباً لاستضافة السباق، نظراً إلى خبرتها في تنظيم سباقات الفورمولا 1، بعدما احتضنت 19 جولة من بطولة العالم بين عامي 1999 و2017، إضافة إلى استضافتها المستمرة لإحدى جولات بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي). وستسهم البحرين في تغطية جزء من تكاليف تنظيم الحدث، بما يضمن إدراجه ضمن روزنامة البطولة في موعده الجديد.



وبهذا التعديل، أصبح السباق الجولة الثالثة والعشرين في موسم البطولة.



وفي المقابل، لا تزال روزنامة ختام الموسم قيد المراجعة، مع استمرار دراسة عدد من الخيارات المتعلقة بالجولتين الأخيرتين المقررتين في قطر والإمارات، وسط ترقب إعلان القرار النهائي خلال الأسابيع القادمة.