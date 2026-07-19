أبدى جود بيلينغهام إحباطه من عدم تحقيق لقب كأس العالم، لكنه يرى أن أفضل أداء لإنجلترا في البطولة منذ عام 1966 يمكن أن يمهد الطريق للنجاح.



وكان فريق المدرب الألماني توماس توخيل قريباً من بلوغ نهائي المونديال اليوم (الأحد)، لكن أسلوبه الدفاعي سمح للأرجنتين بالتقدم، ما أدى إلى خسارة مؤلمة بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.



وقدّم لاعبو إنجلترا أداء مذهلاً في مباراة تحديد المركز الثالث مساء (السبت)، وحصدوا الميدالية البرونزية بطريقة مثيرة في ميامي، إذ شارك بيلينغهام بديلاً ليحسم الفوز بنتيجة 6-4.



كان هذا الأداء هو الأفضل للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم منذ تتويجه باللقب عام 1966، ويأمل لاعب الوسط الذي سجل سبعة أهداف أن يعزز هذا الأداء فرصهم في تحقيق المزيد من النجاح، بدءاً من بطولة أمم أوروبا التي تقام على أرضهم بعد عامين.



وكتب بيلينغهام على حسابه في إنستغرام: «استحق هذا الفريق إنهاء البطولة بهذه النتيجة الرائعة».



وأضاف: «بالتأكيد لم يكن هذا ما جئنا من أجله، لكن تحقيق أفضل مركز منذ عام 1966 يعد إنجازاً يحتذى به».



ويرى نقاد وخبراء فنيون أن الأداء المذهل الذي قدمه الإنجليز في المونديال عموماً، وفي مباراتي نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، سيشعل فتيل الأمجاد الكروية للمنتخب الإنجليزي الذي تنتظره بطولة كبرى وهي كأس أمم أوروبا (يورو 2028) خصوصاً مع انخفاض معدل أعمار عدد من نجوم «الأسود الثلاثة» مثل جود بيلينغهام صاحب الـ23 عاماً.