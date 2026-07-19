تواصل صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي إثارة الجدل، وسط تقارير متضاربة بين اقتراب الإعلان الرسمي عن الاتفاق ووجود عقبات قد تؤخر إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب تقارير إعلامية تركية وفرنسية، توصل بشكتاش وصلاح إلى اتفاق مبدئي يقضي بانضمام اللاعب إلى الفريق بعقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، مقابل راتب سنوي يقدر بنحو 12 مليون يورو، إلى جانب حوافز إضافية. كما أشارت التقارير إلى أن اللاعب أبدى ترحيبه بالمشروع الرياضي للنادي التركي، وتحدث بالفعل مع المدير الفني فينتشنزو إيتاليانو، والمدير الرياضي أوندر أوزين بشأن دوره داخل الفريق.



لكن الصفقة دخلت مرحلة من التعقيد بعد تصريحات رئيس بشكتاش سردال عدلي، الذي كشف خلافاً مع وكيل أعمال صلاح (رامي عباس) بشأن العمولة المالية. وقال عدلي إن الطرفين كانا قد توصلا إلى تفاهم أولي، قبل أن ترتفع مطالب الوكيل لاحقاً، مشيراً إلى أن طلب عمولة تصل إلى 35% أمر «غير مقبول» بالنسبة للنادي، مؤكداً في الوقت ذاته اعتقاده بأن صلاح قد لا يكون على علم بهذه المطالب.



وكان بشكتاش قد أصدر بياناً رسمياً انتقد فيه ما وصفه بالأخبار غير الدقيقة حول مفاوضاته، دون ذكر اسم محمد صلاح صراحة، لكنه أشار إلى أن بعض التقارير التي نشرها الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو بشأن تفاصيل الصفقة وشروطها لا تعكس الحقيقة.



من جانبه، وضع صلاح، وفقاً للتقارير، شرطاً أساسياً قبل الموافقة النهائية على الانتقال، يتمثل في ضمان المشاركة المستمرة وعدم تكرار تجربة الموسم الأخير مع ليفربول، حيث عانى من الجلوس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات. وأكد اللاعب استعداده للعب في أكثر من مركز هجومي، ورغبته في أن يكون عنصراً مؤثراً داخل الفريق.



ورغم استمرار المفاوضات، تشير المعطيات الحالية إلى أن رغبة الطرفين في إتمام الصفقة ما زالت قائمة، بينما يبقى الخلاف المالي بين بشكتاش ووكيل صلاح العقبة الأبرز أمام الإعلان الرسمي.