تحولت مواجهة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، المقرر إقامتها على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، إلى واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخ الأحداث الرياضية بالولايات المتحدة، بسبب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراسم النهائي وتسليمه كأس البطولة للفريق المتوج.



ورفعت السلطات الأمريكية مستوى التأهب الأمني للمباراة إلى الدرجة الأولى، وهي أعلى تصنيف مخصص للأحداث الخاصة داخل البلاد، مع مشاركة آلاف العناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة أمنية اتحادية ومحلية لتأمين الملعب ومحيطه.



وفرضت الجهات الأمنية منطقة حظر جوي فوق ملعب «ميتلايف»، مع إبقاء مقاتلات «إف 16» في حالة استعداد، إلى جانب نشر قناصة على أسطح المباني والمنشآت القريبة من موقع المباراة.



وطالبت السلطات الجماهير بالحضور قبل 4 ساعات من بداية اللقاء، تحسبًا للازدحام والتأخيرات الكبيرة، في ظل الإقبال الجماهيري المتوقع.



وأكد المدير التنفيذي لفريق العمل المشترك بين البيت الأبيض والاتحاد الدولي لكرة القدم أندرو جولياني أن حجم الإجراءات الأمنية يتجاوز ما يُطبق عادة في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية، ويقترب من ترتيبات تأمين تنصيب الرؤساء وخطابات «حال الاتحاد».