تتواصل أعمال تجهيز ملعب أرامكو في مدينة الخبر، تمهيداً لافتتاحه المتوقع قبل نهاية عام 2026، ضمن مشروع رياضي وترفيهي متعدد الاستخدامات يقع في المنطقة الشرقية، ويستهدف استضافة المنافسات والفعاليات الرياضية الكبرى خلال السنوات القادمة.



ويقع الملعب ضمن مجمع تبلغ مساحته أكثر من 800 ألف متر مربع، ويجري تطويره وفق معايير المنشآت الرياضية الدولية، مع تزويده بنظام تكييف كامل، تمهيداً لاستضافة مباريات ضمن بطولتي كأس آسيا 2027 وكأس العالم لكرة القدم 2034.



ويضم الملعب مرافق مخصصة للضيافة تشمل نحو 1700 مقعد موزعة على 39 مساحة، إلى جانب 7 خيارات للضيافة، تتضمن مقصورات وصالات لكبار الشخصيات ومرافق مخصصة للزوار.



وكانت شركة ملعب أرامكو قد أعلنت في وقت سابق تشكيل مجلس إدارتها الجديد، في إطار التحضير للمرحلة القادمة من تطوير المشروع والإشراف على خططه التشغيلية.



ومن المتوقع أن يركز مجلس الإدارة خلال المرحلة القادمة على استكمال جاهزية الملعب، وتطوير البرامج التشغيلية، واستقطاب الفعاليات الرياضية والترفيهية، بما يتوافق مع مستهدفات المشروع.