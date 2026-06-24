خيّم الحزن على الشارع الرياضي الأردني بعد وفاة المشجع الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي فارق الحياة أثناء حضوره ومتابعته مباراة المنتخب الأردني أمام الجزائر ضمن منافسات كأس العالم 2026، في حادثة مؤلمة هزّت الجماهير الأردنية والعربية.



وخرج الدماسي لمؤازرة منتخب بلاده ومشاركة الجماهير فرحتها في الحدث العالمي، إلا أن رحلته انتهت بشكل مأساوي، لتتحول أجواء التشجيع والاحتفال إلى حالة من الحزن والأسى بين محبيه وأصدقائه وأفراد أسرته.



وبحسب مصادر أردنية، فإن وفاة المشجع الشاب زيد يوسف الدماسي جاءت إثر حادثة تدافع وقعت في الساحة الهاشمية أثناء تجمع الجماهير لمتابعة مباراة الأردن والجزائر ضمن منافسات كأس العالم 2026، حيث تعرض لإصابات خطيرة خلال التدافع قبل أن يفارق الحياة متأثراً بها، في حادثة مؤلمة أثارت حالة واسعة من الحزن بين الجماهير الأردنية.



ونعى الأمير علي بن الحسين والاتحاد الأردني لكرة القدم المشجع الراحل، معربين عن خالص التعازي والمواساة لعائلته وذويه، فيما شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من رسائل النعي والتضامن مع أسرة الفقيد.



وستبقى ذكرى زيد الدماسي حاضرة في قلوب الجماهير الأردنية، التي ودّعت أحد مشجعي النشامى، بعدما خرج ليشجع وطنه فعاد محمولاً على الأكتاف في مشهد مؤثر أبكى الشارع الأردني.