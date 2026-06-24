أعلن الفنان المصري أحمد فهمي تعاقده على بطولة مسلسل جديد من المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2027، في تعاون يجمعه بالمنتج تامر مرسي، بينما يتولى شريف الليثي كتابة العمل ويخرجه معتز التوني.

إعلان رسمي

وكشف فهمي عن المشروع من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» جمعته بتامر مرسي، معلنًا بدء التحضيرات للمسلسل الذي يمثل عودته لدراما رمضان

بعد فترة غياب.

عودة رمضانية

ويعود أحمد فهمي بهذا العمل إلى المنافسة في دراما رمضان بعد آخر مشاركاته الرمضانية في عام 2023 من خلال مسلسل «سره الباتع»، الذي خاض من خلاله تجربة درامية مختلفة بعيدًا عن الأعمال الكوميدية.

طابع كوميدي

ومن المتوقع أن يشهد المسلسل الجديد عودة فهمي إلى الأجواء الكوميدية التي اشتهر بها وحقق من خلالها نجاحات كبيرة، وسط ترقب الجمهور للكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالعمل خلال الفترة القادمة.

أعماله سينمائية

في الوقت نفسه، يواصل أحمد فهمي تصوير فيلمه السينمائي الجديد «الفيل ع الدرفيل»، الذي يشاركه بطولته عدد من الفنانين الشباب إلى جانب أسماء جلال، حيث تجمعهما علاقة زوجية ضمن أحداث العمل.