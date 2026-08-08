أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد وأقسى عبارات الاستنكار، الاعتداء الإيراني الخطير الذي استهدف ناقلة لشركة "أدنوك" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

وشدد الأمين العام على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد مجددًا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.