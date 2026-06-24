سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما منتخب بلاده إلى الفوز على أوزبكستان بنتيجة 5-0، على ملعب «إن آر جي ستاديوم»، أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.



وفي حديثه حول المباراة، أشار رونالدو إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة، موضحاً: «لقد كان أسبوعاً صعباً، أسبوعاً كئيباً»، بحسب ما نقل موقع «يورو سبورت».



وأضاف: «شعرت وكأنني قد اعتزلت بالفعل. كان الرأي العام قاسياً عليّ وعلى المدرب، لكنني أعمل في هذه المهنة منذ 23 عاماً».



وتابع: «عندما تسوء النتائج، يُقال إن رونالدو قد اعتزل أو أصبح متقدماً في السن، لكننا نرد في الملعب. اليوم قدّمنا ما يجب تقديمه».